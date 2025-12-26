-
-
-
-
-
-
Гледайте приключенската комедия този петък от 20.00 ч. по NOVA
Тази петък вечер от 20.00 ч. ще се впуснем в шеметно и дръзко приключение с фантастична комедия „Доктор Дулитъл“. Добрият доктор, лекуващ всякакви животни, се отправя на експедиция до митичен осторв в търсене на вълшебен лек. В приключенската лента, развиваща се през XIX век, д-р Джон Дулитъл (Робърт Дауни Джуниър) е известен ветеринарен лекар, лично избран от кралицата на Англия. След като губи съпругата си седем години по-рано, ексцентричният, известен ветеринарен лекар в Англия, е поел по пътя на отшелничеството. Зад високите стени на имението "Дулитъл" той е само в компанията на своята менажерия от екзотични животни – единствените, с които разговаря.
Но когато младата кралица се разболява тежко, Дулитъл, макар и с неохота, е принуден да отплава на епично приключение до митичен остров в търсене на лек, възвръщайки остроумието и смелостта си, докато се среща със стари противници и открива чудни същества.
Към доктора в мисията му се присъединяват млад, самоназначил се чирак и шумна група от приятели животни, сред които и един своенравен папагал, който е най-довереният съветник и верен приятел на Дулитъл.
Не пропускайте приключенската комедия „Доктор Дулитъл“ този петък от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
