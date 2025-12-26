Лазар, който винаги е там, където има нужда от него. Един от героите на 2025 година - Лазар Радков.

Алпинистът, който оцеля след една от най-големите зимни трагедии на България. Спас Малинов и неговата лавина от спомени - 60 години по-късно.

Проф. Николай Овчаров - между историята и митовете.

Той е първият българин, който стана световен шампион по вдигане на тежести в три различни категории. Легендата на щангите Златан Ванев днес е кмет на село, но продължава да сънува спортната слава.

Те съживяват героите от българската история. Те са „Епоха онлайн“ и видеата им вече имат над милион и половина гледания.

Неговата история започва в комунистическа България, минава през затвора и емиграцията отвъд океана и отново го връща в родината. Психиатърът Любомир Канов в един разговор за поколенията.

Те са едно екстремно семейство и за пръв път ще ги видим заедно в студиото. Калин от „Игри на волята“ и неговата лична армия в живота.

Финалът тази година е за българската дива в Холивуд. Мария Бакалова пред Лора Крумова.

