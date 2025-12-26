Когато тя пее, България танцува. Николина Чакърдъкова, за която живота е музика.

Празнуваме и посрещаме Новата година в евро. Ще ни излязат ли сметките?

И вирусите обичат празниците. Как да се опазим? Отговорите от Д-р Гергана Николова.

В кухнята винаги е горещо с шеф Иван Манчев.

Криско и личната му история за доброто.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова