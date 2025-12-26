-
Късметлийска игра и сбъдване на мечти в "Сделка или не"
-
„Време за надежда“: Николай Василковски търси любящ дом за Кая
-
„Ничия земя“: За мисията в Нови хан
-
„Време за надежда“: Никол Станкулова търси верен приятел за цял живот за Лара
-
„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“
-
Забележителна печалба на Бъдни вечер в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.50 ч.
Когато тя пее, България танцува. Николина Чакърдъкова, за която живота е музика.
Празнуваме и посрещаме Новата година в евро. Ще ни излязат ли сметките?
И вирусите обичат празниците. Как да се опазим? Отговорите от Д-р Гергана Николова.
В кухнята винаги е горещо с шеф Иван Манчев.
Криско и личната му история за доброто.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни