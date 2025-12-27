Романтичен, мистериозен киномаратон очаква зрителите на NOVA в петъчния ден. Старт поставя премиерната романтична комедия „Професорът и принцесата“ на режисьора Джонатан МакФерсън, в която зрителите ще проследят историята на амбициозна професорка по икономика. Тя посещава малко европейско кралство за празничен обмен и съвсем неочаквано се сблъсква с чаровния принц. Работата по общ проект ги сближава, а Коледа превръща официалната им задача в приказна история за искри, съдба и кралски романтикa.

Зрителите на NOVA ще имат възможност да се потопят в романтиката и в следващта премиерна лента от 12.30 ч. „ Магията на Коледа: Втори шанс за любовта". В нея Оливия се завръща в родния си град за празниците, след като е прекарала години далеч от дома си и неочаквано се изправя лице в лице със своята първа любов. Докато се включва в коледните приготовления и семейните традиции, стари чувства се разгръщат отново — като подарък, чакал точното време, за да бъде разопакован. Топла история за помирение, романтика и магията на Коледа.

По-късно от 14.25 ч. във филма "Баща в излишък" Уил Феръл ще се изправи пред истинско семейно изпитание. Холивудският актьор, известен с комедийните си роли в редица хитови ленти като "Ченгета в резерв", "Зулендър 2" и "Остин Пауърс", влиза в ролята на Брад. Той работи като радио продуцент и опитва да бъде най-добрия пастрок на света. Добрякът винаги е мечтаел за перфектно семейство и е решен да го получи с жена си и двете ѝ деца. Плановете му обаче са на път да се провалят, след като биологичният баща на децата неочаквано се завръща от странство. В ролята на авантюристичния Дъсти е Марк Уолбърг, който ще наруши семейната идилия и ще превърне живота на Брад в същински кошмар. Двамата бащи ще влязат в пряк сблъсък за любовта на семейството, но кой ще надделее в крайна сметка?

Киномаратонът в празничния почивен ден продължава от 16.20 ч. с любимия малък герой - 10-годишният Фин, който е звездата в петата част от хитовата коледна поредица „Сам вкъщи 5: Коледен обир". В него той решава, че новият му дом е обитаван от призрака на предишния собственик. Ето защо детето се заема с инсталацията на сложен набор от капани, с помощта на които да опази къщата и сестра си от свръхествения гост. Скоро обаче Фин разбира, че опасността е съвсем реална - трима непохватни крадци се опитват да проникнат в дома му и само той е способен го защити.

