Нюйоркското ченге Джон Маклейн (Брус Уилис) се завръща в и отново попада в ситуация, в която трябва да прояви невероятната си смелост и находчивост. В експлозивния екшън "Умирай трудно 4.0", изпълнен с истински каскади, неподправен хумор и невероятно силни усещания, Макклейн се налага да раздава правосъдие от старата школа на ново поколение терористи.

Началото на ваканцията е, но Mаклейн не празнува. Той има проблеми с дъщеря си Люси, а междувременно получава заповед да доведе един млад хакер, Мат Фарел (Джъстин Лонг) , за разпит в бюрото на ФБР. Но непокорното ченге има навика да попада на погрешното място, в погрешното време. С помощта на Фарел, Mакклейн започва да разбира нарастващия около него хаос. Готви се масирана компютърна атака срещу уязвимата инфраструктура на САЩ, застрашаваща да блокира цялата страна навръх Деня на независимостта. Загадъчната фигура зад организацията, Томас Габриел (Тимоти Олифант), няма нищо общо с престъпниците, с които се е сблъсквал Джон. Този път целта е по-голяма отвсякога, а Маклейн се налага да се впусне в най-взривоопасната си мисия досега.

