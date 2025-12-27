Танг Хуангтинг ръководи тайна, частна международна високотехнологична агенция за сигурност, известна като „Авангард“, която осигурява защита на VIP клиенти. В това число попада и магната Цин Гуоли, чиито сделки с търговия на оръжия са го превърнали в мишена на отряд от наемни убийци, известен като „Арктическите вълци“. Членовете на екипа на „Авангард“ предотвратяват опит за убийство на Цин в Лондон, но не успяват да избегнат отвличането на дъщеря му, природозащитничката Фареда, заедно с члена на екипа на „Авангард“ – Лей Женю.

Авангард става тяхната последна надежда за оцеляване, а каква ще бъде развръзката, гледайте тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова