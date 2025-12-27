Гледайте приключенската екшън комедия на режисьора Станли Тонг от 20.00 ч. по NOVA

Танг Хуангтинг ръководи тайна, частна международна високотехнологична агенция за сигурност, известна като „Авангард“, която осигурява защита на VIP клиенти. В това число попада и магната Цин Гуоли, чиито сделки с търговия на оръжия са го превърнали в мишена на отряд от наемни убийци, известен като „Арктическите вълци“. Членовете на екипа на „Авангард“ предотвратяват опит за убийство на Цин в Лондон, но не успяват да избегнат отвличането на дъщеря му, природозащитничката Фареда, заедно с члена на екипа на „Авангард“ – Лей Женю. 

джеки

Авангард става тяхната последна надежда за оцеляване, а каква ще бъде развръзката, гледайте тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова

