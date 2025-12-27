-
Шеф Иван Манчев: Изразявайте вашите душа и сърце чрез храната
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 28 декември очаквайте
-
В „Събуди се“ Николина Чакърдъкова, шеф Иван Манчев, д-р Гергана Николова и Криско
-
Късметлийска игра и сбъдване на мечти в "Сделка или не"
-
„Време за надежда“: Николай Василковски търси любящ дом за Кая
-
„Ничия земя“: За мисията в Нови хан
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.50 ч.
С дъх на подправки и глазура от миналото. В „Нищо лично“ Иванка, която знае всичко за добрата гозба и стария порцелан.
Любо Киров, който ще започне 26-тата си година на сцената.
Между световната кухня и българските традиции – тайната подправка на Силвена Роу.
Животът го обича: Константин пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
