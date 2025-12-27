С дъх на подправки и глазура от миналото. В „Нищо лично“ Иванка, която знае всичко за добрата гозба и стария порцелан.

Любо Киров, който ще започне 26-тата си година на сцената.

Между световната кухня и българските традиции – тайната подправка на Силвена Роу.

Животът го обича: Константин пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова