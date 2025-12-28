Тази неделя вечер зрителите на NOVA ще могат да съпреживеят приключенията на едно обикновено, домашно куче, което попода в необичайни ситуации чрез лентата „Дивото зове“. Базиран на легендарния роман на Джек Лондон от 1903 г., филмът е едно несравнимо кино изживяване. На голям екран оживява историята на Бък, сърцато куче, чийто спокоен живот се преобръща, когато е откъснат от дома си в Калифорния и отведен в дивите земи на Юкон по време на златната треска. Той е продаден за куче в кучешки впряг и срещайки суровите условия в Аляска, Бък преоткрива инстинктите си и истинската стойност на смелостта, приятелството и семейството. Смелото куче ще се отправи на невероятно пътешествие, което ще му помогне да открие истинското си място в света и да стане свой собствен господар.

Във вълнуващо приключение за всички любители на животните и природата, участва един от най-любимите и популярни актьори - Харисън Форд. Той влиза в ролята на Джон Торнтън, чиято среща с кучето Бък ще се окаже съдбовна. Участват също и Дан Стивънс („Имението Даунтън“), Карън Гилън („Пазители на галактиката“, „Джуманджи“) и Брадли Уитфорд („Бягай“).

Не пропускайте развръзката в приключенския филм на режисьора Крис Сандърс „Дивото зове“ тази неделя от 20.00 ч. по NOVA



Редактор: Райна Аврамова