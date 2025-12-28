Гледайте приключенския филм на режисьора Крис Сандърс тази неделя от 20.00 ч. по NOVA
Тази неделя вечер зрителите на NOVA ще могат да съпреживеят приключенията на едно обикновено, домашно куче, което попода в необичайни ситуации чрез лентата „Дивото зове“. Базиран на легендарния роман на Джек Лондон от 1903 г., филмът е едно несравнимо кино изживяване. На голям екран оживява историята на Бък, сърцато куче, чийто спокоен живот се преобръща, когато е откъснат от дома си в Калифорния и отведен в дивите земи на Юкон по време на златната треска. Той е продаден за куче в кучешки впряг и срещайки суровите условия в Аляска, Бък преоткрива инстинктите си и истинската стойност на смелостта, приятелството и семейството. Смелото куче ще се отправи на невероятно пътешествие, което ще му помогне да открие истинското си място в света и да стане свой собствен господар.
Във вълнуващо приключение за всички любители на животните и природата, участва един от най-любимите и популярни актьори - Харисън Форд. Той влиза в ролята на Джон Торнтън, чиято среща с кучето Бък ще се окаже съдбовна. Участват също и Дан Стивънс („Имението Даунтън“), Карън Гилън („Пазители на галактиката“, „Джуманджи“) и Брадли Уитфорд („Бягай“).
Не пропускайте развръзката в приключенския филм на режисьора Крис Сандърс „Дивото зове“ тази неделя от 20.00 ч. по NOVA
