Тази неделя вечер почитателите на екстремни приключения ще имат възможността да ги съпреживеят, попадайки в света на киберпространството и високите скорости на лентата "Убийствен полет".

Когато наемник Лукас Рейес (Джош Хартнет) поема специална мисия да следи целта си на самолет, ситуацията бързо излиза извън контрол. Бившият агент на тайните служби Рейес приема с нежелание задачата, но е изкушен с предложениято за изчистване на името си. Целта му е да открие и защити неуловим хакер с псевдоним Призракът, който е разгневил много лоши хора с действията си. За ликвидирането му са наети доста наемни убийци, които не се колебаят да ликвидират всеки, които би се изпречил на пътя им. Обкръжени от смъртоносни противници, двамата трябва да се борят за оцеляване в една жестока надпревара с времето.

Не пропускайте развръзката в премиерния екшън трилър на режисьора Джеймс Мадиган ​"Убийствен полет" тази неделя от 22.00 ч. по NOVA

