В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Владислава Касапова от Септември.

Кутията, която беше изтеглила Владислава за своята игра беше номер 9. За нея Банкерът предложи първоначално 2500 лв., а след това и 4000 лв., но тя отказа и двете оферти. Една след друга обаче кутиите с големите суми изчезваха и следващата оферта, която получи бе наполовина – 2000 лв. Тя също не се хареса на Владислава, която продължи смело, но разкри и последните петцифрени суми и най-високата остана 5000 лв. Смяна на кутиите и 1200 лв. бяха следващите оферти, които получи, но реши да откаже и двете и да играе до край. За лош късмет в последните две кутии останаха едва 500 лв. и 750 лв. Разочарована от развоя на играта, Владислава отказа последната оферта за смяна и остана с кутия номер 9, която й донесе печалба от 500 лв.

Редактор: Боряна Димитрова