Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 30 декември от 15:20 ч. очаквайте:
Как се яде „Песто за закуска“?
Литературният шедьовър, в който авторката разглежда абсурдите на живота през призмата на хумора и сарказма. Люба Аладжем и нейната способност да открива таланти.
От детството зад кадър, през снимачните площадки до възходите и паденията – нецензурираната изповед на Чарли Шийн за неразказаното досега в неговата автобиографична книга.
Редактор: Ралица Атанасова
