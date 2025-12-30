В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Йоана Илчева от Панагюрище.

Йоана излезе с кутия номер 20. Тя получи възможност да я смени чак в края на играта, а до тогава отхвърли всички парични оферти на Банкера, които започнаха от 3000 лв., през 3500 лв. и стигнаха до 4200 лв. Когато останаха само три кутии с 1 лв., 50 лв. и 10 000 лв., Йоана смени номер 20 за номер 15. Реши да остави тези две кутии за финала, а с третата отстрани 50 лв. С последната оферта, Банкера предложи сигурните 4200 лв., но Йоана рискува и я отказа, надявайки се с кутия 15 да е взела 10 000 лв. Финалът донесе радост и бурни аплодисменти в студиото, когато двете кутии се отвориха и тя видя в своята 10 000 лв. Куражът и решителността донесоха на Йоана победа в играта и мечтана печалба.

Редактор: Боряна Димитрова