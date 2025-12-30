Празничният киноследобед на 31 декември ще се потопим в романтичната атмосфера на истинска приказка, за която младите момичета мечтаят. По време на европейска си ваканция, млада и красива дама се оказва в средата на истинска приказка, когато случайно среща красив местен джентълмен. Нещата обаче се усложняват, когато научава, че „местният“ всъщност е принц, който предстои да бъде коронясан за крал, а кралицата не желае да приеме връзката му с една обикновена туристка.

По-късно от 16.50 ч. следва забавната комедия на режисьора Джей Роуч „Запознай се нашите“. Лентата разказва забавната история на непохватния, но добронамерен Грег Фокър (Бен Стилър), който възнамерява да се ожени за любовта на своя живот – Пам Бърнс.

Той среща родителите й за пръв път на сватбата на сестра й. Досега му се е налагало да търпи само обидчивата си годеница, но ето че се натъква и на твърде загрижения й баща Джак (Робърт Де Ниро) – подозрителен бивш агент на ЦРУ. Фокър ще направи всичко по силите си, за да спечели сърцето на потенциалния си тъст, но дали ще се справи с тази задача с повишена трудност?

Популярността на комедията се дължи на изключителното актьорско присъствие на двойката Де Ниро – Бен Стилър. Двамата актьори не само се превъплъщават в интересните си роли, но съумяват да изградят една характерна неповторимост на своите герои.

Филмът носи номинация за „Златен глобус“ за главна мъжка комедийна роля на Робърт Де Ниро и номинация за „Оскар“ за най-добра песен – „A Fool in Love“.

Не пропускайте „Приказка наяве“ от 15.00 ч. и „Запознай се с нашите“ от 16.50 ч. на 31 декември по NOVА.

