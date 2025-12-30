Точно в 22:50 ч. празничната програма „Гала вечер с NOVA” ще изпрати годината с първокласно забавление, емоционални истории, артистични изпълнения и много изненади.

Звездните водещи Гала и Герасим Георгиев-Геро ще бъдат в компанията на скъпи гости – певците Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Десислава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби, както и актьорите Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. Част от формата ще станат и някои от най-колоритните участници от последните сезони на „Игри на волята“ и Big Brother. Популярният народен певец Здравко Мандаджиев, ансамбъл „Средец“ и танцовите клубове „Средец“ и „Граовци“ ще поднесат специален поздрав за зрителите в първите минути на Новата година.

Не пропускайте празничната програма „Гала вечер с NOVA” на 31 декември точно в 22.50 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова