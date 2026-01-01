Тази седмица в „Кошмари в кухнята“ ще си припомним как шеф Манчев е безкрайно разочарован от безотговорен собственик, който се отнася лекомислено към кафене с вековна история. През какви премеждия преминават шеф Манчев и екипът на заведението, ще си припомним – тoзи петък от 20.00 ч. по NOVA.

Създадено в средата на 19 век, Бозуковото кафене „Академията“ в Казанлък е било средище на видни интелектуалци, които обсъждали най-важните обществени въпроси след освобождението на България от турско робство. Името си заведението получава заради елита, събирал се някога в него, но каква се случва днес?

През 2007 г. начело на Бозуковото кафене застава нов собственик, без капка опит в ресторантьорството, който на практика не комуникира с персонала си. Под негово управление легендарното заведение се превръща в склад, а до него е построена нова и модерна зала – бистро. На почит е хаосът, сервитьорите системно объркват поръчките, обедните предложения се пишат на ръка, автентичните ястия от основното меню се броят на пръсти, не липсват проблеми с готвачите, а собственикът на заведението почти не общува с тях. Каква е причината след посещението си шеф Манчев да провъзгласи неопитния собственик за „безхаберен“?

Ще успее ли кулинарният експерт да върне славните времена за Бозуковото кафене? Не пропускайте епизода на „Кошмари в кухнята” този петък от 20.00 ч. само по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова