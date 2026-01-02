-
„На кафе“ с Алекс от „Игри на волята“ и Ана Пападопулу
„Ничия земя“: Изкуствен интелект
NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност
Михаела Филева ни потапя в магията на музиката с незабравим и емоционален концерт по NOVA
„На кафе“ с любими герои от панела – шампиона Карлос Насар и режисьора Яна Титова
Риалити герои превземат „Черешката на тортата“
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Модерната търговия вече е в евро. На кого няма да му излязат сметките? Николай Вълканов.
Пиратки, заря и студ. Какви са щетите след пожарите по празниците? Главен комисар Александър Джартов.
В „Тук и сега“ тайната на Рождеството. Д-р Стаменов пред Деси Банова-Плевнелиева.
Публиката го обича. Животът също. Годината на Вениамин.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 10.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
