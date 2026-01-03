-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 4 януари очаквайте
-
Миньорът, който взриви „Игри на волята“ – Чикагото и новото му амплоа в „Черешката на тортата“
-
„Събуди се“: Модерната търговия вече е в евро. На кого няма да му излязат сметките?
-
„На кафе“ с Алекс от „Игри на волята“ и Ана Пападопулу
-
„Ничия земя“: Изкуствен интелект
-
NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. по NOVA
Спомен за Димитър Пенев. Вальо Михов за „Стратега от Мировяне“ и незаличимата следа, която оставя в българския футбол.
Тръмп свали Мадуро. Война срещу дрогата или за петрола? Военният експерт Йордан Божилов.
Еврото е тук, измамите също. Златка Падинкова от Националната полиция.
След утрешния ден. Астрологът Силва Дончева пред Мон Дьо
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 10.00 ч. по NOVA.
.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни