В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Александра Николова от Казанлък.

Любимото число на Александра е 7, но ѝ се падна да играе с кутия номер 9. Тя с категоричен замах отхвърли всички парични оферти на Банкера, започващи от 2300 лв., през 3500 лв. и дори 7500 лв. в края на играта. Защото бе дошла за конкретна сума, а именно 20 000 лв. С тези пари тя би сбъднала своята мечта да обиколи Европа, но не по обикновен начин, а като ценител на кулинарния туризъм. Играта на Александра беше изключително балансирана. В средата сумите на таблото имаха равен брой отляво и отдясно, а в края, в последните си три кутии, Алекс беше оставила сумите 2 лв., 500 лв. и 50 000 лв. Реши да отвори кутията с любимото си число 7 и то ѝ донесе късмет, защото вътре откри 2 лв. В изключително вълнуващ финал, в който останаха 500 лв. срещу 50 000 лв., Александра получи оферта за смяна на кутиите. Тя реши да замени кутия 9 за останалата отсреща кутия 22. И не сбърка, защото в нея се криеха така желаните 50 000 лв. Банкерът се раздели със сериозна сума, а Александра си тръгна от „Сделка или не“ по-щастлива, много по-богата и готова да изпълни своите мечти.

