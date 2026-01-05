Изненадващо с Магнум и Хигинс получават анонимна информация от поръчков убиец. Той им разказва, че е бил нает да убие 12-годишно момиче, но отказва поръчката. Убеден е, че някой друг ще вземе договора и те трябва да действат на мига, за да я спасят. Докато наблюдават момичето, Магнум и Хигинс се притесняват подобно нещо да се случи с тяхно собствено дете.

Заложническа криза в „Магнум“

Междувременно Рик започва флирт с жена, която работи на пристанището, а Шами и Куму се опитват да помогнат за преместването на Ти Си в заведение за рехабилитация на ветерани и да му съдействат да се приспособи към неговата парализа.

Редактор: Райна Аврамова