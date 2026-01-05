Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Еврото вече е тук. Какви са правилата в периода на двойно обращение и в каква валута трябва да ни връщат рестото търговците?

Преди връчването на първия мандат – кой ще бъде следващият служебен премиер на България и може ли Росен Желязков да остане на поста, въпреки оставката?

И още: съвети за здраве в сезона на грипа. Какви са симптомите, как да се пазим и кога да очакваме пика на заболяването?

Редактор: Дарина Методиева