Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Първа седмица с еврото. За проблемите и възникналите казуси около разплащанията - разговор в студиото и съвети от финансовите експерти.
Американски компании искат международните активи на „Лукойл“. Какво означава това за пазара на горива и какво може да бъде отражението върху цените?
Жълт и оранжев код за опасно време у нас, ледена зима и хаос по летищата в Европа заради снеговалежи. Докога ще продължи студената вълна?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
