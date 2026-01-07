В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Първа седмица с еврото. За проблемите и възникналите казуси около разплащанията - разговор в студиото и съвети от финансовите експерти.



Американски компании искат международните активи на „Лукойл“. Какво означава това за пазара на горива и какво може да бъде отражението върху цените?



Жълт и оранжев код за опасно време у нас, ледена зима и хаос по летищата в Европа заради снеговалежи. Докога ще продължи студената вълна?



