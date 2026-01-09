В съботния следобед зрителите на NOVA могат да се забавляват пред малкия екран с приказните невероятни приключения на едно малко момиче с голямо въобръжение. Лентата "Тайната градина" е нов съвременен прочит на обичания едноименен роман на Франсис Ходжсън Бърнет. Авторката е прочута с още два романа за деца „Малкият лорд Фаунтлерой” и „Малката принцеса”. Продуцент на филма е Дейвид Хейман, който стои зад поредиците „Хари Потър“ и „Падингтън“.

Действието на филма се развива в Англия през 1947 година и проследява съдбата на сирачето Мери Ленъкс, което е капризно 10-годишно дете на богати родители, израснало в Индия. След като всички в семейството й умират от холера, Мери е изпратена да живее в Йоркшир при своя чичо Арчибалд Крейвън. Когато намира ключ за градина, държана заключена от чичо й след смъртта на съпругата му, момичето открива един приказен свят, заедно с новите си приятели, сред които е и нейният болнав братовчед Колин.

В актьорския екип на новата екранизация участва британският актьор Колин Фърт, носител на „Оскар“, Джули Уолтърс ("Мама мия" и поредицата за Хари Потър), както и младите Дикси Егерикс, Меви Дърмъди, Джема Пауъл, Амир Уилсън и др.

По-късно от 14.30 ч. режисьорът Ричард Къртис ще ни разкаже историята на мъж, пред когото се отварят невероятни възможности чрез пътуване във времето. В лентата "Въпрос на време" мъжете в едно семейство се оказва, че могат да пътуват във времето. След поредния ужасен новогодишен купон, бащата на Тим (Бил Най) споделя със сина си, че членовете на тяхното семейство имат тази невероятна дарба. Те не могат да променят историята, а само събитията в собствения си живот. И така, Тим (Домнал Глийсън) решава да направи своя свят по-хубав ... като си намери гадже. След като открива момичето на мечтите си в лицето на красивата Мери (Рейчъл Макадамс), Тим се впуска в преследване на идеални моменти, които да направят срещите на двамата незабравими. Той използва своите способности, за да организира идеалната първа вечеря, да предотврати неловките моменти при запознанството с родителите й и да направи най-романтичното предложение за брак на света. Оказва се, че пътуването във времето крие много опасности, които могат да направят живота му не по-малко сложен от този на останалите хора.

Ще успее ли героят да се предпази от разочарованията и тревогите на ежедневието?

Редактор: Райна Аврамова