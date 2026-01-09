Красиви и мощни коли, бензинов адреналин, луди каскади и невероятни приключения в Бразилия очакват зрителите в експлозивния екшън “Бързи и яростни 5: Удар в Рио” тази събота от 20.00 ч. по NOVA. Петото продължение на култовата поредица събира отново звездите от предишните части като Вин Дизел, Пол Уокър, Дуейн Джонсън - Скалата, Лудакрис, Джордана Брустър, а на режисьорския стол за трети път сяда Джъстин Лин, след като се доказа с “Бързи и яростни: Токио дрифт” и “Бърз и яростен”. Продуцентите спазват традицията действието на всяка нова част да се развива в нов град и в случая са избрали отличаващия се с колорита си и тайнствен подземен свят Рио де Жанейро.

В “Бързи и яростни 5: Удар в Рио" бившият полицай Брайън О’Конър (Пол Уокър) си партнира с добре познатия бивш пандизчия Дом Торето (Вин Дизел). След като Брайън и Миа спасяват Дом от затвора, те прекосяват много граници в опита си да се измъкнат от властите. Сега, укриващи се в Рио де Жанейро, те трябва да изпълнят последната мръсна поръчка, която им гарантира желаната свобода. В опит да съберат отново елитната група състезатели, те осъзнават, че пътят към свободата минава през корумпиран бизнесмен, който желае смъртта им. А той не е единственият, който ги преследва. Твърдоглавият федерален агент Люк Хобс (Дуейн Джонсън) подготвя специална операция за залавянето на Дом и Брайън. За Люк обаче тепърва предстои да открие истината…

