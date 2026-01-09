Тази събота вечер зрителите на NOVA ще проследят непредвидимия драматичен трилър „Пулсът на парите“, проследяващ тъмните сделки на Уолстрийт. Режисьор на филма е носителката на „Оскар“ Джоди Фостър, която събира истински звезден каст, начело на който са двойката Джордж Клуни и Джулия Робърт от поредицата „Бандата на Оушън“. Лентата е напрегнат трилър за света на крупните финансови операции, чието действие се развива в реално време. Сюжетът се върти около Лий Гейтс (Джордж Клуни), известен телевизионен водещ, който дава финансови наставления в ефир. Той е истински гуру за Уолстрийт и уважавана фигура от зрителите. И ако рейтингът на предаването е добър, но не и максимално висок, идва момент, в който той скача драстично, защото вниманието на цялата страна се приковава към него.

В едно от поредните си предавания водещият коментира акции на известна хайтек компания, които обаче непредвидено се сриват. Един от зрителите на шоуто, прилагайки неуспешния в случая съвет на Лий, Кайл Будуел (Джак О'Конъл) губи цялото си състояние. След като остава без никакви средства, младият мъж решава да потърси отговорност по свой начин. Разяреният инвеститор нахлува в телевизионното студио и напада водещия в ефир и го взима за заложник. От този момент извънредната ситуация поема Пати Фен (Джулия Робъртс), която е продуцент на Лий. Всичко се случва в пряк ефир. Цялата страна става свидетел на случващото се в очакване на отговор на единствен въпрос: колко струва един човешки живот?

По време на напрегнатата заложническа сага, излъчвана на живо пред милиони телевизионни зрители, Лий и Пати трябва да намерят начин да останат живи, като същевременно разкрият истината зад плетеницата от големи финансови лъжи. Как ще се развие заложническата ситуация в телевизионното студио, която цял Ню Йорк следи на живо и ще успеят ли водещите, заедно със зрителите си да извървят целия път до финала?

Не пропускайте развръзката на напрегнатия криминален трилър „Пулсът на парите“ тази събота от 22.40 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова