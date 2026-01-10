-
Джордж Клуни и Джулия Робъртс в напрегната заложническа ситуация по NOVA
-
Вин Дизел и Пол Уокър се впускат в луди каскади в Рио де Жанейро по NOVA
-
Хю Джакмън тренира перфектния робот-боксьор в "Жива стомана"
-
Брус Уилис се впуска в взривоопасна мисия със сина си в „Умирай трудно: Денят настъпи“
-
Oрганизацията "Кобра" всява хаос в света в "G.I. JOE: Изгревът на Кобра"
-
Животът на пожарникари се обръща с главата надолу в „Не си играй с огъня“
Гледайте военната историческа-драма на майстора Стивън Спилбърг тази неделя от 22.00 ч. по NOVA
Могат ли действията на един човек да променят историята? На този въпрос отговор дава режисьорът Стивън Спилбърг в творбата си „Мостът на шпионите“. Действието в драматичния трилър, вдъхновен от действителни събития, се развива на фона на Студената война. Филмът е базиран на истинските шпионски игри отпреди десетилетия между САЩ и комунистическите й съперници.
Филмът разказва историята на адвокат от Бруклин Джеймс Донован (Том Ханкс), попаднал в епицентъра на исторически събития в Европа след Втората Световна война. ЦРУ го изпраща на почти невъзможна мисия - да преговоря за освобождаването на заловен американски пилот, задържан в Съветския съюз и осъден на 10 години затвор.
Целта е размяната на пилота срещу задържания през 1957 г. за шпионаж в САЩ съветски агент-разузнавач, офицера от КГБ Рудолф Абел (Марк Райлънс). Абел е в американски затвор, адвокатът трябва да го защитава пред съда... Самата размяна трябва да стане в Берлин на 10 февруари 1962 г.
Сюжетът е вдъхновен от истински исторически събития и улавя същността на човек, рискувал всичко в името на своите убеждения. А за виртуозното си изпълнение в „Мостът на шпионите“ Марк Райлънс получава множество номинации и е отличен с наградата "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща мъжка роля.
Не пропускайте военната историческа-драма „Мостът на шпионите“ на майстора Стивън Спилбърг тази неделя от 22.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
Последвайте ни