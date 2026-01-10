Могат ли действията на един човек да променят историята? На този въпрос отговор дава режисьорът Стивън Спилбърг в творбата си „Мостът на шпионите“. Действието в драматичния трилър, вдъхновен от действителни събития, се развива на фона на Студената война. Филмът е базиран на истинските шпионски игри отпреди десетилетия между САЩ и комунистическите й съперници.

Филмът разказва историята на адвокат от Бруклин Джеймс Донован (Том Ханкс), попаднал в епицентъра на исторически събития в Европа след Втората Световна война. ЦРУ го изпраща на почти невъзможна мисия - да преговоря за освобождаването на заловен американски пилот, задържан в Съветския съюз и осъден на 10 години затвор.

Целта е размяната на пилота срещу задържания през 1957 г. за шпионаж в САЩ съветски агент-разузнавач, офицера от КГБ Рудолф Абел (Марк Райлънс). Абел е в американски затвор, адвокатът трябва да го защитава пред съда... Самата размяна трябва да стане в Берлин на 10 февруари 1962 г.

Сюжетът е вдъхновен от истински исторически събития и улавя същността на човек, рискувал всичко в името на своите убеждения. А за виртуозното си изпълнение в „Мостът на шпионите“ Марк Райлънс получава множество номинации и е отличен с наградата "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща мъжка роля.

Редактор: Райна Аврамова