В неделя NOVA отново ще излъчи две романтични заглавия, които ще пленят вниманието на цялото семейство пред малкия екран. Вълнуващият киноследобед започва с приключенията на писателка в романтичната лента "Разходка в небето" на режисьора Уил Боус. В нея ще проследим вълненията на Нора, в момент когато първият й роман се изстрелва на върха на списъка с бестселъри. Проблемът й е, че тя се ужасява да говори пред тълпите, а трябва да рекламира книгата си. На помощ идва агентът й, който наема Даниел, треньор по публична реч, за да покаже на Нора как да преодолее страховете си. По всичко изглежда, че това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи…

По-късно от от 14.15 ч. съдбата ще изиграе забавен номер на Алекс в романтичната комедия „По склоновете на любовта“ на режисьора Пол Зигър. Героинята работи като редактор в списание за туризъм и пътувания, но иска да бъде и писателка. Един ден списанието обявява конкурс за една от своите писателски рубрики, както и допълнителен бонус - самолетен билет до всяка точка на света. Алекс представя статия за фотографа на екстремни спортове Кол Тейлър, но се оказва, че самата тя трябва да демонстрира умения в някои от рисковите спортове.

