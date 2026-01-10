-
"Съдебен спор" заради взето дете
-
Любовен кастинг в „Черешката на тортата“
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 11 януари очаквайте
-
„Събуди се“: Заплаха от снежен апокалипсис и как България се превалутира?
-
„На кафе“ с Татяна Иванова, Теди Кацарова, Били Джойнъл и Ивета Георгиева
-
„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. по NOVA
България и еврото: Ще пресече ли властта опитите за спекула? Ексклузивно: шефът на НАП Христо Марков.
Внимание! Зимата не е време на имуностимуланти. Разговор с професор Доброслав Кюркчиев.
Блондинка под прикритие. Албена Михова пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Красота неподвластна на времето. Аня Пенчева, която ще избере кой да изиграе Стоичков.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
