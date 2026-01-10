България и еврото: Ще пресече ли властта опитите за спекула? Ексклузивно: шефът на НАП Христо Марков.

Внимание! Зимата не е време на имуностимуланти. Разговор с професор Доброслав Кюркчиев.

Блондинка под прикритие. Албена Михова пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Красота неподвластна на времето. Аня Пенчева, която ще избере кой да изиграе Стоичков.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова