Този понеделник кулинарни умения от завидна висота ще демонстрира една от най-колоритните и скандални участнички от последния сезон на Big Brother Михаела Василева.

За да не се налага да посрещне звездната компания в автомобила си, тя ще покани гостите си в уютен столичен ресторант, който свързва с много хубави спомени и преживявания.

Въпреки признанието, че не обича да готви, Михаела ще се постарае да не разочарова шеф Манчев и своите гости с меню в български стил. В него ще присъстват вариация на шопска салата, прясно изпечена питка, много разядки, леща в стил Big Brother, скара с пържени картофи и апетитен десерт с тиква и два вида мус. За свой помощник в кухнята Михаела е поканила свой близък приятел – шеф готвач, но в разгара на приготовленията помежду им ще прехвърчат кулинарни искри.

Какви нестандартни и сантиментални изненади е подготвила Михаела за своите гости, готова ли е вече да се обвърже и да потърси своята половинка, какви качества трябва да притежава мъжът-мечта и как компанията ще оцени атмосферата и вечерята?

Редактор: Боряна Димитрова