Скромна печалба в "Сделка или не"
Стартът на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ е тази вечер в 20.00 ч. по NOVA
Броени часове до старта на авторския формат „Вече играеш… Стоичков“ в ефира на NOVA
Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков“ е мисия да съхраним легендата за Стоичков
"Съдебен спор" заради взето дете
„Събуди се“: Ще пресече ли властта опитите за спекула?
Гледайте новия епизод на предаването тази вечер от 20:00 ч. по NOVA
Този понеделник кулинарни умения от завидна висота ще демонстрира една от най-колоритните и скандални участнички от последния сезон на Big Brother Михаела Василева.
Любовен кастинг в „Черешката на тортата“
За да не се налага да посрещне звездната компания в автомобила си, тя ще покани гостите си в уютен столичен ресторант, който свързва с много хубави спомени и преживявания.
Въпреки признанието, че не обича да готви, Михаела ще се постарае да не разочарова шеф Манчев и своите гости с меню в български стил. В него ще присъстват вариация на шопска салата, прясно изпечена питка, много разядки, леща в стил Big Brother, скара с пържени картофи и апетитен десерт с тиква и два вида мус. За свой помощник в кухнята Михаела е поканила свой близък приятел – шеф готвач, но в разгара на приготовленията помежду им ще прехвърчат кулинарни искри.
Домашна кухня и вълнуваща музикална изненада от Мути Мутиев в „Черешката на тортата“
Какви нестандартни и сантиментални изненади е подготвила Михаела за своите гости, готова ли е вече да се обвърже и да потърси своята половинка, какви качества трябва да притежава мъжът-мечта и как компанията ще оцени атмосферата и вечерята?
Не пропускайте да разберете в епизода на „Черешката на тортата” този петък от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.Редактор: Боряна Димитрова
