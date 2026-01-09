В последния ден от седмицата зрителите на „Черешката на тортата“ ще надникнат в света на Мути Мутиев, където царуват музиката и мистиката. Противоречивият участник, който първи напусна Big Brother 2025, с усмивка на лицето отстоява себе си и не се притеснява да влиза в словесни сблъсъци.

Отраснал и живял в Германия, Мути ще разкаже каква е връзката му с Царство България и защо се чувства истински българин. С какви песни и теми ще забавлява зрителите домакинът докато пазарува и готви, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“.

Въпреки че гостите очакват турска или немска кухня, вечерята ще започне с традиционна българска шопска салата. За предястие Мути ще поднесе постни лозови сарми и катък с печена чушка. Основното ястие, което ще приготви за компанията, е печено пиле с картофи и моркови за гарнитура. Десертът също ще бъде изненада, тъй като е турско кюнефе.

Ще импровизира ли Мути в кухнята или ще следва стриктно изградената концепция? Ще има ли теми, които ще са табу на масата и по какъв начин домакинът ще изненада гостите си?

Кой от риалити героите ще грабне плакета от ръцете на шеф Манчев? Не пропускайте да разберете в епизода на „Черешката на тортата” този петък от 20:00 ч. по NOVA.

