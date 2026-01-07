Кулинарен спектакъл и интересни разговори около масата очакват зрителите в сряда в дома на чаровната Венета Костова. Домакинята е позната от участието си в риалити формат, където нямаше успех, но признава, че вече е открила любовта и е сериозно обвързана. Тя е категорична, че държи на българската кухня и предпочита да пазарува от малки магазинчета. Венета иска да запази традициите и не е любител на иновативната кухня, безвкусното авокадо и модерните вкусове.

Перфектно меню, сътворено с помощта на AI от Валерия Дакова в „Черешката на тортата“

Атрактивната блондинка се спира на семпъл лист от ястия, които редовно приготвя за себе си и любимия. Вечерята й ще стартира с няколко туршии, но на масата ще постави и зелена салата, която ще е подходяща за аперитива. За предястие приготвя традиционна баница с праз лук и сирене, но в битката за одобрението на шеф Манчев приготвя зрял боб и миш-маш, по домашни семейни рецепти. Въпреки че домакинята е вегетарианка, основното плато, с което смята да впечатли гостите си, е скара. Любимият й десерт от детството – мляко с ориз и канела ще постави красив финал на вечерта.

Традиционна домашна вечеря от Чикагото от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“

Венета ще забавлява гостите, споделяйки интересни моменти от живота си и свързвайки ястията с определени любими хора от своето семейство. Какви изненади е подготвила? Ще успее ли да угоди на всички вкусове? Как ще оценят кулинарните й умения и гостоприемството?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Черешката на тортата“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова