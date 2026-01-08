Чаровната и усмихната инфлуенсърка, позната на зрителите на NOVA от участието си Big Brother 2024, Веселка Маринова ще е домакин в „Черешката на тортата“ този четвъртък. След като напусна редиците на plus size моделите и свали доста килограми, младата жена е неузнаваема. Домакинята изготвя вкусно и здравословно меню от ястия, с които тя самата поддържа добрата си форма. Ще има ли стрес и напрежение в кухнята и ще спазва ли стриктно рецептите, по които ще готви?

Домакинята решава да приготви лесни ястия, но с различен прочит. Вечерята й стартира със салата със спанак и нар, подправена с интересен дресинг. За предястие сервира крем супа от червена леща по турска рецепта и приготвя суши от краставица и сьомга. Веселка е единствена от участниците до момента, която замесва домашна питка. Основното ястие, което ще поднесе на масата е филе от лаврак, гарнирано със сладък картоф. Участничката приготвя за компанията два десерта – печена тиква с маскарпоне и домашни бонбони от фурми, фъстъчено масло и черен шоколад.

Младата жена ще разкаже откровено повече за интервенцията, която е претърпяла, за здравословното хранене, което следва и за пълната промяна, през която преминава. Каква изненада е подготвила домакинята, но ще бъде ли изненадана и самата тя от някой от гостите си? Как ще оценят кулинарните й умения и гостоприемството, не пропускайте да видите в новия епизод на „Черешката на тортата“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова