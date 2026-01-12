В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Хаос със сметки за парното, ако няма формула за сградната инсталация - ще плащаме ли повече за отопление?

Ръст на болните от грип - как да се пазим и лекуваме? - Гост в предаването проф. Тодор Кантарджиев

България на геополитическата карта. Кои са скритите рискове? - Гост ген. Димо Гяуров, бивш директор на националната разузнавателна служба.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка