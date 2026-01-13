Този вторник домакин в „Черешката на тортата“ ще бъде гребецът и стратег от „Игри на волята“ – сезон 7 Георги Стойчев – Шопа. За подготовката на своята вечеря той ще разчита на шампионска подкрепа в лицето на голямата му любов – „златното момиче“ Невяна Владинова.

Кулинарни изкушения с акцент върху малките детайли от Михаела Василева в „Черешката на тортата“

С много желание и старание една от новите светски двойки ще обедини сили в кухнята. Менюто, което Жоро-Шопа ще сервира на звездните си гости, включва: предястие - брускети с хумус, топчета от сирена, салата от бейби спанак с рукола, карамелизирани орехи и козе сирене. Основното ще бъде сьомга с пюре от цвекло и печен батат, а десертът – домашно приготвен чийзкейк с пресни плодове.

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Екстремна и забавна изненада очаква гостите, още преди да седнат на трапезата. Ще успеят ли да се справят с предизвикателството, което домакинът им е подготвил и как ще оценят атмосферата и представянето му?

Не пропускайте да разберете в епизода на „Черешката на тортата” този вторник от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова