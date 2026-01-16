Съботният киноследобед ще стартира с американската романтична драма, дело на режисьора Джон Амиел, в която главните роли са поверени на легендите в киното Ричърд Гиър и Джоди Фостър – „Завръщането на Съмърсби“.

Лентата разказва историята на мъж, обявен за загинал, който след края на Гражданската война в САЩ, изненадващо се завръща в родния си град. Докато прави опити да преоткрие любовта на съпругата си, тайни от миналото, съмнения около истинската самоличност му и едно жестоко убийство ще изправят връзката им пред невиждани изпитания.

По-късно от 15.00 ч. следва романтичната лента „Всички мои утрешни дни”, в която ще проследим живота на две сякаш несвързани двойки. Крис винаги е живял за момента и никога не е имал цел в живота, но това се променя в момента, в който на излизане от лекция случайно се сблъсква със Сам, и веднага е поразен от нейното излъчване. Скоро след това двамата започват заедно инициатива за drink and drive с цел да помагат на студентите да се прибират безопасно вечер. Някъде между помощта за другите и уроците в колежа, те се влюбват дълбоко един в друг. Десетилетия по-рано, кубинският изгнаник Хорхе Боливар среща стюардесата Лесли в самолет на път за Маями, и двамата се влюбват от пръв поглед. Докато двете двойки изглеждат несвързани, съдбата ги събира, когато Хорхе е записан в списъка на чакащи за органи, заради усложнение на болест от детството си. В същият момент Крис припада и прогнозите за възстановяването му не са оптимистични. С преживяването близо до смъртта, Крис осъзнава, че всичко се случва с причина и че живота се случва "на теб", а не "за теб".

Не пропускайте „Завръщането на Съмърсби“ от 12.30 ч. и „Всички мои утрешни дни“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова