Обирът, който осъществяват Дом (Вин Дизел) и Брайън (Пол Уокър) в Рио, осигурява на тях и на хората им солидна сума пари, след което те се разпръсват по целия свят.

Въпреки това, криещи се от властите и закона, на всички тях им се налага живеят като бегълци, неспособни да се върнат у дома при семействата си.

Междувременно агент Хобс (Дуейн Джонсън) проследява организация от смъртоносно опитни шофьори-наемници, начело на която стои безмилостният бивш военен Оуен Шоу. Високо в йерархията й е още някой, когото Дом познава много добре. Неспособен да се справи сам със ситуацията, Хобс моли Дом и екипа му за помощ в замяна на пълно оневиняване за всички тях.

Не пропускайте криминалния екшън тази събота от 20.00 ч. по NOVА.

Редактор: Боряна Димитрова