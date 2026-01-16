-
Гледайте криминалния екшън тази събота от 20.00 ч. по NOVA
Обирът, който осъществяват Дом (Вин Дизел) и Брайън (Пол Уокър) в Рио, осигурява на тях и на хората им солидна сума пари, след което те се разпръсват по целия свят.
Въпреки това, криещи се от властите и закона, на всички тях им се налага живеят като бегълци, неспособни да се върнат у дома при семействата си.
Междувременно агент Хобс (Дуейн Джонсън) проследява организация от смъртоносно опитни шофьори-наемници, начело на която стои безмилостният бивш военен Оуен Шоу. Високо в йерархията й е още някой, когото Дом познава много добре. Неспособен да се справи сам със ситуацията, Хобс моли Дом и екипа му за помощ в замяна на пълно оневиняване за всички тях.
Редактор: Боряна Димитрова
