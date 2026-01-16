-
Гледайте екшън-трилъра „Миротворецът” тази събота от 22.40 ч. по Нова
Никол Кидман и Джордж Клуни ще спасяват света от ядрен апокалипсис в екшън-трилъра „Миротворецът” тази събота от 22.40 ч. по NOVA.
Два влака се сблъскват някъде в Русия, а единият от тях превозва ядрен товар. Катастрофата предизвиква ядрена експлозия и светът е нащрек. Според ядрения експерт от Белия дом д-р Джулия Кели това не е злополука. Полковникът от Разузнаването на специалните части Томас Дево е на същото мнение. Заедно те трябва да разкрият заговор, който се простира от Европа до Ню Йорк, за да спрат терорист без искания.
Дали ще успеят, ще разберем в екшън-трилъра „Миротворецът” тази събота от 22.40 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
