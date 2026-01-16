Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч. с романтична лента на режисьора Майкъл Кенеди. Филмът разказва за Селест, която губи работата си като учителка в Рошпорт заради особения й стил на преподаване. Шефът й я предлага за работа като помощник при скандалния нюйоркски имотен магнат Ричард Трап. Без да има какво да губи и с невероятна възможност да спечели, Селест кандидатства и получава работата. Докато се установява в този нов живот, не всичко е сигурно… Ричард първоначално не е впечатлен от нея, докато тя се опитва да се справи с децата, а и приятелката му Джули , която отчаяно иска да се омъжи за него и да изпрати децата в интернат, допълнително налива масло в огъня. Ще успее ли Селест да спечели Ричард и децата му, за да запази работата си, или може би любовта има други планове.

По-късно от 14.15 ч. зрителите ще имат възможността да се потопят в невероятната екзотична вселена на парфюмерията и ароматите с лентата „С ухание на любов“. Освен щастие и радост уханията имат способността да провокират и любовни чувства и емоции. След обучението си като младши парфюмерист в Париж, Розали не успява да си осигури работа във Франция, което не й оставя друг избор, освен да се върне у дома в малкия американски град, в който е отгледана със сестра си. С неголямото наследство от покойната си баба, тя решава да опита да наеме магазин, за да продава собствени парфюми. Налага й се да споделя единственото налично свободно пространство с местния магазин за мебели, собственост на някога ужасното момче от училище, Джейсън, което сега се е превърнало в красив мъж.

Редактор: Боряна Димитрова