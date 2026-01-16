-
Гледайте забавната семейна комедия тази неделя от 21.00 ч. по NOVA
В комедията на режисьора Шон Андерс ще проследим историята на Ели и съпругът ѝ Пит, които се препитават като ремонтират и продават къщи. Животът им се преобръща след като един ден откриват къща с пет спални за сестрата на Ели. Тя обаче не само не я одобрява, но и прави неуместен коментар – Пит и Ели могат спокойно да задържат имота, при все, че никога няма да имат деца.
Думите на сестра й карата Ели се замисля дали не е дошло времето да стане майка.
С идеята, че може би приемното родителство би било добро начало, тя търси варианти в интернет. Пит харесва идеята да вземат по-голямо дете и двамата посещават събитие за приемни родители, където срещат нахаканата тийнейджърка Лизи. Ели и Пит веднага харесват момичето, но разбират, че тя има по-малък брат и по-малка сестра, които вървят в комплект с нея. Първоначално те не са въодушевени от идеята да вземат и трите деца, но в крайна сметка ще се окажат в къща, пълна с буйни деца.
Не пропускайте забавната семейна комедия тази неделя от 21.00 ч. по NOVA.
