Тази вечер Пол Уокър и Джесика Алба влизат в ролята на сексапилни водолази, чиято голяма мечта е да открият скрито съкровище.

Когато потеглят с приятели на екстремно спортно приключение, последното на което очакват да се натъкнат в пълните с акули води, е легендарен пиратски кораб, пълен със злато. Късметът им обаче е краткотраен, защото банда безмилостни и опасни престъпници научават тайната.

Откритието може да струва живота на младите откриватели.

Не пропускайте развръзката в "Опасно синьо" тази неделя от 23.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова