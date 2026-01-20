-
Какви богатства и традиции крие регионът, гледайте тази събота от 16:00 ч. по NOVA
Туристическото предаване „Изживей България“ започва тази събота (24 януари), а първата дестинация, която посреща участниците, е Хисаря. Там японката Еми Аджичи, италианката Франческа Саита, германецът Бернхард Вегнер и ирландецът Стивън Джаксън ще опознаят културното, архитектурното и археологическото наследство на местността.
Още с пристигането си във вековния град, където Иван Вазов е написал някои от най-значимите си творби, чужденците ще бъдат очаровани от историята на лековитите минерални извори и един от най-големите и най-добре запазени термални комплекси в Европа.
Приключението на Еми, Франческа, Стивън и Берни продължава със среща на автентичните вкусове и характерните за региона кулинарни изкушения, а любопитен обичай с царевична шума допълнително ще предизвика сръчността им. Древните земи на траките сред безкрайни лозя пък са подготвили тайни ритуали с хилядолетен дух.
Колко сложна и предизвикателна може да бъде дегустацията на вода, бързо ли учат чужденците хоро и кой от тях ще се справи най-добре с поставените от водещия Стефан Вълдобрев задачи?
Още интересни истории за предстоящото в „Изживей България“ може да разберете в първото телевизионно участие на четиримата участници тази сряда в „На кафе“.
Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма.Редактор: Райна Аврамова
