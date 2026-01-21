Стартът на туристическото предаване „Изживей България“ е тази събота 24 януари от 16.00 ч. в ефира на NOVA. Водещи на поредицата ще са Радина Думанян и Стефан Вълдобрев и те ще покажат красотата на страната ни през емоцията на първата среща с вкусове, традиции и истории през очите на четирима харизматични чужденци, които вече живеят в България. Това ще са японката Еми Аджичи, италианката Франческа Саита, германецът Бернхард Вегнер и ирландецът Стивън Джаксън. Великолепната четворка днес са специални гости в студиото на „На кафе“, където открехват завесата към невероятното им приключение.

За римлянката Франческа България е магична и за времето, в което снима предаването, преоткрива красотата и богатството на страната ни. Тя е впечатлена от гостоприемството, традициите, обичаите, носиите …

„Като градско момиче бях загубила връзка с природата, но се вдъхнових от планините ви. Много ми хареса българската кухня. Имах възможността да се храня с неща, които нямах смелостта да пробвам, като например агнешка супа с дреболии, с много чесън и люто. Гостоприемството, с което се сблъскахме, го няма на други места. Обожавам да живея в България. Тук съм от 13 години и когато се прибирам от някъде си казвам "прибрах се у дома“, споделя впечатленията си италианката. Франческа разказва, че силно е заинтригувана от обичая „Пеперуда“, който се прави по време на суша и чрез него се моли Бог за дъжд.

„Обикалял съм много из страната като част от туристически обиколки, тъй като тъщата ми работеша като гид, но сега обиколихме много малки села. Посетихме мандри, в които млади хора са се завърнали и стопанисват, като живеят близо до природата. Хареса ми много храната, която е смес от европейска, балканска и турска кухня. Има голямо разнообразие. Близки по темперамент сме ирландците и българите, особено на маса, когато поставим ракията и уискито“, допълва ирландецът Стивън. Той разказва, че е опитал яхния от телешко месо с кестени, която много му харесва.

„В Япония всички знаят за България, защото я свързват с киселото мляко. Аз опитах мляко от различни животни и изненадващо много ми харесаха. Живея в голям град и теоретично бях запозната с българските традиции и обичаи, но забелязах, че в малките места се идентифицират с тях и се самоопределят чрез традицията. Хареса ми много Белоградчик, където беше приказно и усетих свободна енергия. В Югозападна България пробвахме ядене приготвено в гювеч, което ме вдъхнови и аз самата да си направя такъв съд“, признава японката Еми, която се занимава с керамиха и обожава конете.

„Благодарение на предаването посетих магически места, като Белоградчик например и видях много повече от страната. Харесва ми българската кухня и се опитвам да приготвям ястия от нея. И ние в Австрия и Германия имаме картофена яхния близка до българската. Единственото нещо, което не е моето, е шкембе чорбата. В нашето село Крупник има кукерски фестивал и затова купихме носии за семейството“, разказва германецът Бернхард, който избра българско село за свой втори дом.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма.

Не пропускайте туристическото предаване „Изживей България“ тази събота (24 януари) от 16:00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова