Романтични преживявания и забавни ситуации очакват зрителите с филмите в съботния следобед по NOVA. В 12.30 ч. зрителите ще се запознаят с криминалната мистерия „Загадъчни кръстословици: Убийствен ребус", разказваща за брилянтната редакторка на кръстословици Тес Харпър (Лейси Чабърт). Тя се оказва въвлечена в полицейско разследване, когато няколко насочващи улики в пъзелите й се оказват свързани с неразкрити престъпления.

По-късно от 14.20 ч. приключенията продължават с романтична комедия „Бевърли Хилс Чихуахуа 3“, в която зрителите ще проследят семейни проблеми на едни от най-известните четирикраки обитатели на Холивуд. Третата част от забавната поредицата отново ще разкаже за новите приключенията на Папи и неговото семейство, които настанени в луксозен хотел с прекрасен кучешки СПА център. В кучешкия рай обаче настъпва суматоха, когато най-малкото кученце в глутницата Роза се изпълва с несигурност. Единствено Папи може да я накара да се почувства наистина специална.

Редактор: Райна Аврамова