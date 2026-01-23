Високи скорости, автомобилни преследвания, спиращи дъха сцени и невероятни каскади превръщат екшъна „Бързи и яростни“ в неповторимо филмово изживяване.

След като са победили Оуен Шоу и неговия екип, Доминик Торето (Вин Дизел), Брайън О'Конър (Пол Уокър) и останалата част от групата се завръща в Съединените щати, за да заживее привидно нормален живот... или поне така се надяват. Това което не знаят е, че Декард Шоу (Джейсън Стейтъм), по-големият брат на Оуен, търси отмъщение за смъртта му, излагайки на риск Доминик и неговите хора. Междувременно екипът тръгва да търси човека, убил Хан... преди той да ги е открил първи.

Не пропускайте криминалния екшън „Бързи и яростни 7“ тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова