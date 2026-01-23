Филмът на режисьора Джейк Касдан, в който главната роля е поверена на

Дуейн Джонсън-Скалата, разказва за гимназистите Спенсър, Бетани, Марта и Фридж – наказани да изчистят и подредят училищното мазе. Сред изоставените предмети в помещението те откриват и стара видеоигра с името „Джуманджи".

След като я стартират, четиримата тийнейджъри мигновено биват засмукани в магичния й свят, приемайки образа на аватара, който всеки си е избрал. За да се освободят и върнат в нормалния свят, те трябва да преминат през редица опасни приключения и да победят играта.

Не пропускайте развръзката в приключенската екшън-комедия „Джуманджи: Добре дошли в джунглата" тази събота от 22.50 ч.

Редактор: Райна Аврамова