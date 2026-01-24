Неделният киноследобед ще стартира с романтичната комедия „Идеалното решение“ на режисьора Пи Джей Наворински. Филмът разказва историята на Кейт – доста неорганизиран маркетинг директор, която работи усилено в градската служба и се надява на повишение. Късметът й се усмихва, след като братовчед на шефката й има нужда от помощ, за да смени имиджа на фитнес залата, която държи в малък град. Оказва се, че в този град живее и баба й, а братовчедът е неустоимо красивият Томас, който знае много за тренировките, но не разбира нищо от PR или социални мрежи. Могат ли Кейт и Томас да намерят заедно идеалното решение и да накарат нещата да „се случат“ не само в името на бизнеса, но и в любовта…

По-късно от 14.15 ч. следва семейната комедия „Планирай смело“. В нея зрителите ще проследят историята на Ема, която е отдадена на работата си като организатор на корпоративни събития и няма време за любов. Това е напът да се промени, когато сестра ѝ Миранда ѝ съобщава, че сватбата на мечтите ѝ е след шест седмици, но неочаквано трябва да замине в командировка.

Ема се съгласява да се включи и да планира сватбата с помощта на кумa на Брет, Лиъм, с когото е имала катастрофална среща на сляпо преди години. Намирането на общ език определено е предизвикателство, но докато са посланици на любовта на приятелите си, те откриват, че може да намерят място и за своята собствена.

Не пропускайте развръзката в романтичните заглавия „Идеалното решение“ от 12.30 ч. и „Планирай смело“ от 14.15 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова