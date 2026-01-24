-
Не пропускайте експлозивния криминален екшън -трилър тази неделя вечер от 21.00 ч. по NOVA
Лентата "Човек на гнева", която зрителите на NOVA могат да проследяттази неделя вечер от 21.00 ч., е история за едно отмъщение, която се развива в различни времеви пояси, а действието е представено от различни гледни точки.
Fortico Security е специализирана в ежеседмичното транспортиране на стотици милиони долари с инкасо автомобили през Лос Анджелис. Най-новото попълнение в екипа, Ейч (Джейсън Стейтъм), чието минало е неизвестно на колегите му, изненадва партньорите си, когато поема пълен контрол над обир, като се грижи за ситуацията с лекота, ефективност и прецизност. Удар след удар, започва да изглежда, че Ейч иска камиони за пари да бъдат атакувани, оставяйки съотборниците му да се чудят кой всъщност е той и откъде идва.
Оказва се, че Ейч е бил ранен, опитвайки се да защити сина си, който е загубил живота си по време на удар в един от камионите за пари на Fortico. Негодуващ и воден от мисълта за отмъщение, Ейч се стреми да хване изметта, отнела живота на сина му, използвайки възможността с помощта на Fortico Security да открие виновниците.
Лентата "Човек на гнева" е режисирана от Гай Ричи ("Гепи" и "Шерлок Холмс"), като това е човекът, който открива шампиона по плуване и модел за марката French Connection Джейсън Стейтъм, като го включва в превърналия се в класика "Две димящи дула". По-късно двамата работят по "Револвер" с продуцент Люк Бесон, но кариерите им се разделят. Десетилетие по-късно се събират отново в "Човек на гнева", който е римейк на френския трилър "Le Convoyeur" от 2004 г.
Не пропускайте експлозивния криминален екшън -трилър "Човек на гнева" тази неделя вечер от 21.00 ч. по NOVA
