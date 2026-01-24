Опасности, изпълнени с напрежение, обрати и много екшън очакват зрителите в трилъра "Опасно синьо: Рифът" тази неделя вечер от 23.30 ч. по NOVA. Вдъхновени от лентата "Опасно синьо" с Пол Уокър, режисьорът Стивън Херек и сценаристът на "Девет ярда" Мичъл Капнър решават да направят продължение, в което поверяват главните роли на Крис Кармак и Лора Вандервурт.

"Опасно синьо: Рифът" разказва изпълнената с напрежение история на водолазите Себастиан и Дани. Двамата навлизат в прекалено дълбоки води заради обещания за щедро възнаграждение от съмнителни клиенти, чиято истинска цел е да се доберат до коварен хавайски риф. На изпитание са подложени не само водолазните възможности на двойката, но и любовта, привързаността и волята за живот.

Дали Себастиан и Дани ще успеят да се измъкнат от капана на техните "клиенти", гледайте в екшън-трилъра "Опасно синьо: Рифът" тази неделя вечер от 23.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова