Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Милиони в евро. Код червено в политиката. Кой ще превърти играта? Коментира бизнесменът Красимир Дачев.
Грипът превзе януари. Разговор с доцент Атанас Мангъров.
Бой за култура. Ана Пападопулу пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Мила Роберт и още един повод за песен.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
