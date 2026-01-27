За първи път в историята на филмовия канал KINO NOVA емблематичната кампания „Треска за Оскари“ ще представи 85 хитови филмови заглавия и шест седмици, изпълнени с вълнуващи емоции за българските киномани. Кулминация на кино изживяването е церемонията по връчването на 98-ите награди „Оскар“ в нощта на 15 срещу 16 март.

В интригуващата филмова селекция са включени премиерите на: завладяващата лента с участието на Кейт Бланшет – „Тар“, отличена с шест номинации за „Оскар“, приключението за малки и големи „Котаракът в чизми 2“ ще покаже борбата на главния герой за последния му останал живот, а режисьорът Антъни Фабиан ще ни пренесе в света на висшата мода с „Госпожа Харис отива в Париж“.

Ръсел Кроу ще открие тазгодишното издание на „Треска за Оскари“ в образа на „Гладиатор“ на 2 февруари от 21:00 ч. Том Круз ще покаже своите ненадминати пилотски умения в „Топ Гън“ и „Топ Гън: Маверик“ на 3 и 4 февруари от 21:00 ч. Джулия Робъртс ще открие истинската любов по нестандартен начин в класиката „Хубава жена“ (5 февруари в 21:00 ч.), а Уил Смит ще се впусне в „Преследване на щастието“ на 6 февруари от 23:30 ч. Два филма на Куентин Тарантино – („Имало едно време в Холивуд“, 7 февруари от 21:00 ч. и „Джанго без окови“, 8 февруари, 21:00 ч.), ще поставят финал на първата седмица.

Новото издание на кампанията на KINO NOVA ще срещне киноманите с вълнуващи герои и творци, които са заслужили своето място в историята на киното. „Смело сърце“, „Капитан Филипс“, „Малки жени, „Домът на Гучи“, „Хобит“ и „Баншите от Инишерин“ са само част от лентите в селекцията.

По традиция кампанията „Треска за Оскари“ ще завърши с бляскавата церемония по раздаването на най-престижните филмови отличия. Театър „Долби“ в Лос Анджелис ще отвори врати за наградите „Оскар“, а българските зрители ще могат да ги проследят на живо по KINO NOVA в нощта на 15 срещу 16 март.

Филмовият канал е подготвил изненада за най-големите фенове на седмото изкуство. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата, която може да им донесе голямата награда – телевизор , както и други специални изненади от KINO NOVA.

Преживейте „Треска за Оскари“ от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова