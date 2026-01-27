-
"Съдебен спор" заради побой
-
Цветомир Иванов ще зарадва зрителите с нови епизоди на „Семейни войни“ и с покана за театър
-
Точен усет и добра печалба в "Сделка или не"
-
Александрови срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Вкусна руска кулебяка и арт изненади с Ивелина Иванова от Hell’s Kitchen в „Черешката на тортата“
-
"Пресечна точка": За Съвета за мир и кои са най-добре платените специалности на борсата
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Криско – за следите и посланията, които оставя с музиката си.
Джуджи ще разкаже истинската история за меча, който вдъхнови легендата за крал Артур.
Къци Вапцаров – за страховете, които се превръщат в наши чудовища.
Специална среща с кулинарния блогър Гери Баева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда т 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
